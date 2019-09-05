Ankara'ya 56 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi": Hat şehrin tüm üniversitelerinden geçecek
3 saat önce
Ankara'ya 56 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi"
Ankara Büyükşehir Belediyesi şehrin üniversitelerini birbirine bağlayacak bisiklet yolu inşaatı için düğmeye bastı. İlk etapta 56 kilometre olacak hat kapsamında beş üniversitenin yetkilileriyle iş birliği protokolü imzalandı.
Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleşen imza törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent, Gazi, Hacettepe, Ankara ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinden rektör ve yardımcıları katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:38
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