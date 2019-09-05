Son Dakika Haberleri: Ankara'ya 56 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi": Hat şehrin tüm üniversitelerinden geçecek
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Ankara'ya 56 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi": Hat şehrin tüm üniversitelerinden geçecek

3 saat önce

Ankara'ya 56 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi"

Ankara'ya 56 kilometrelik

Ankara Büyükşehir Belediyesi şehrin üniversitelerini birbirine bağlayacak bisiklet yolu inşaatı için düğmeye bastı. İlk etapta 56 kilometre olacak hat kapsamında beş üniversitenin yetkilileriyle iş birliği protokolü imzalandı.


Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleşen imza törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent, Gazi, Hacettepe, Ankara ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinden rektör ve yardımcıları katıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:38 
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