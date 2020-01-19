Ankara'ya dev Millet Bahçesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'ya dev Millet Bahçesi - Son Dakika

Ankara'ya dev Millet Bahçesi

6 saat önce

Altındağ Belediyesi, başkent Ankara'ya kazandırılacak dev Millet Bahçesi için ilk kazmayı vurdu.

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Altındağ Belediyesi, başkent Ankara'ya kazandırılacak dev Millet Bahçesi için ilk kazmayı vurdu.


Altındağ Belediyesi, Ankara'ya yepyeni bir Millet Bahçesi kazandırıyor. 2019 yılında 10 bin fidanı toprakla buluşturan ve 2020 yılında da 30 bin fidan dikmeyi hedefleyen Altındağ Belediyesi, başkentlilerin Ankara'yı kuşbakışı izleme imkanı bulacağı Millet Bahçesi için ilk kazmayı vurdu. Dev proje için çok sayıda gecekondu yıkılarak, kente 50 dönümlük yeni bir yeşil alan kazandırılacak. Başpınar Millet Bahçesi spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, geniş piknik alanları, seyir terası, mescit ve kafeterya gibi bölümleri ile her yaşa hitap edebilecek büyük bir rekreasyon alanı olacak. Ankaralılar, Başpınar


Mahallesi'ne inşa edilen Millet Bahçesi'nde huzurlu zaman geçirerek sosyalleşebilecek.


"Sözlerimizi tutuyoruz"


Çalışmaları yerinde inceleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Başpınar Millet Bahçesi ile başkente yeni bir cazibe merkezi kazandıracaklarını ifade etti. Başpınar Millet Bahçesi'nin tamamlandığında Altındağ'a ve Ankara'ya değer katacak bir proje olacağını dile getiren Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimize seçim döneminde birçok proje sözü vermiştik. O sözlerden biri de Başpınar Mahallesi'ne inşa edilecek Millet Bahçesi'ydi. Kısa süre önce çalışmalarına başladığımız dev yeşil alan projesini tamamlayarak hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getireceğiz" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
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