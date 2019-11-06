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Ankara'ya Ezine damgası

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yapımı devam eden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) yönetim kurulu; Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ile birlikte Ankara'da AK Parti Çanakkale Milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu'nu ziyaret etti.

Ankara'ya Ezine damgası, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yapımı devam eden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) yönetim kurulu; Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ile birlikte Ankara'da AK Parti Çanakkale Milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu'nu ziyaret etti.


Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok ve yönetim kurulu, Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Kaymakam Hacı Arslan Uzan; AK Parti Milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu'nu ziyaret ederek Ezine Gıda İhtisas OSB hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulundu. Meclis temaslarından sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bir dizi görüşmeler gerçekleştiren heyetin birkaç gün daha Ankara'da kalarak bakanlık düzeyinde görüşmeler yapacağı öğrenildi. - ÇANAKKALE

Jülide İskenderoğlu, Güray Yüksel, Ankara, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:36 Kaynak: İHA
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