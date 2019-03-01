Son Dakika Haberleri: Ankara'ya Farklı Konsept; Gastronomi ve Müzik Bir Arada

Ankara'ya Farklı Konsept; Gastronomi ve Müzik Bir Arada

1 saat önce

Ayta Sözeri ve Ayhan Sicimoğlu'nun her ay sahne aldığı mekan; gastronomi ve müziği bir arada sunuyor.

Ankara'ya Farklı Konsept; Gastronomi ve Müzik Bir Arada, System.String[]
Ayta Sözeri ve Ayhan Sicimoğlu'nun her ay sahne aldığı mekan; gastronomi ve müziği bir arada sunuyor.

Ayta Sözeri ve Ayhan Sicimoğlu'nun her ay sahne aldığı Vesperna Sahne; gastronomi ve müziği bir arada sunarken, Ankara'da farklı bir konsept getiriyor. Yapılan bilgilendirmede; Ankara'nın önemli mekanlardan biri olan Vesperna Sahne, sevilen sanatçı Yeşim Salkım, güçlü ses ve aynı zamanda sinema oyuncusu Ayta Sözeri ve Latin müziğini Türkiye'ye sevdiren duayen Ayhan Sicimoğlu gibi değerli isimleri sahnesinde ağırlıyor.

Yemek ziyafeti eşliğinde müzik

Dünya, Akdeniz ve Türk mutfağının birbirinden farklı ve lezzetli yemeklerini aynı çatı altında toplayan Vesperna Sahne, misafirlerine lounge müzik eşliğinde yeme ve içme deneyimi sunuyor.

Üç farklı tarzda dekora edildi

Vesperna, hafta içi öğle saatlerinde servis ettiği 'Business Lunch' menüsü ve her gün 'Happy Hour' ile kendine yeni müdavimler oluşturmayı hedeflerken; mevsimlere göre hazırlanan menüsü ile lezzetlerde, klasikleşen tatları, üç farklı tarzda dekore edilen locası ile özel günlerde misafirlerini de ağırlayacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:24 Kaynak: İHA

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