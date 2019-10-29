Son Dakika Haberleri: Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı
Son Dakika Güncel Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı

4 dakika önce

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı.

Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı, System.String[]

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı."

(İHA)

Ankara, Rusya, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
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