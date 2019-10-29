"Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı"
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:50 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı."
(İHA)
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