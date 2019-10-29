Son Dakika Haberleri: "Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı"
Son Dakika Güncel 'Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı'

"Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı."

(İHA)

Ankara, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:50 Kaynak: İHA
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