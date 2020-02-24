Ankara'ya getirilen Fındık, 'gençlik hastası' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'ya getirilen Fındık, 'gençlik hastası' - Son Dakika

Ankara'ya getirilen Fındık, 'gençlik hastası'

6 saat önce

TOKAT'ta, bir ilkokulun maskotu olan ve sosyal medyada yoğun ilgi gören 'Fındık' isimli köpek, geçen hafta rahatsızlanarak tedavi altına alındı.

Ankara'ya getirilen Fındık, 'gençlik hastası', System.String[]

TOKAT'ta, bir ilkokulun maskotu olan ve sosyal medyada yoğun ilgi gören 'Fındık' isimli köpek, geçen hafta rahatsızlanarak tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden köpek, bugün belediyeye ait özel araçla Ankara'ya getirildi. Fındık'a, 'distemper' (gençlik hastalığı) teşhisi konulurken, köpek hastalığın diğer hayvanlara bulaşmaması için karantinaya alındı.

Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek ilgi odağı oldu. Okulun öğrencilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği, 'Fındık' adı verilen köpek, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve bu haliyle büyük sempati kazanan 'Fındık', geçen hafta perşembe günü rahatsızlandı. 'Fındık'ı Turhal Belediyesi veterineri kontrol edip, ilaç verdi. Fakat dün hayvanın durumunun kötüye gitmesi üzerine okul yetkilileri, durumu Turhal Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine haber verdi. Veteriner hekimin kontrolünün ardından 'Fındık', Turhal Belediyesi'ne ait  araç ile Ankara'da bulunan özel bir kliniğe getirildi.

TEDAVİSİ 15 GÜN SÜRECEK

Burada veteriner tekniker Yağmur Denli ve veteriner hekim Bahri Terzi tarafından tedavi altına alınan Fındık'a yapılan kontrolde distemper (gençlik hastalığı) teşhisi konuldu. Fındık, bu hastalığının diğer köpeklere bulaşma ihtimali nedeniyle karantinaya alındı. Fındık'ın tedavisinin yaklaşık 15 gün süreceği öğrenildi.

ÖNLÜĞÜNÜ SINIFA ASTILAR

Öte yandan, Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun öğrencileri, öğretmenleri Mustafa Önlen aracılığıyla video çekip veteriner tekniker Yağmur Denli'ye gönderdi. Veterinerden Fındık'a iyi bakmasını isteyen öğrenciler, Fındık'ın sağlığına kavuşup yeniden sınıfa dönmesini istedi. Öğrenciler ayrıca, Fındık'ın okul formasını sınıfa astı.

GENÇLİK HASTALIĞI

Köpek distemper, yavru, köpeklerin solunum, gastrointestinal ve sinir sistemlerine saldıran bir virüsün neden olduğu bulaşıcı ve ciddi bir hastalıktır. Köpek gençlik hastalığı, ayrıca gözün konjonktival zarlarını etkileyen bir virüstür. Ateş göz ve burun akıntısı, iştahsızlık, ishal, kusma, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerle teşhis edilen hastalığın özel bir tedavisi olmamakla birlikte, antibiyotiklerin yanı sıra, bazı semptomları iyileştirebilecek vitamin takviyeleri ile tedavi desteklenmektedir.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:01 Kaynak: DHA
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