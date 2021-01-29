Ankara'ya getirilen korona virüs aşıları incelenmek için Akyurt'taki aşı ve ilaç deposuna götürüldü - Son Dakika

Ankara'ya getirilen korona virüs aşıları incelenmek için Akyurt'taki aşı ve ilaç deposuna götürüldü
29.01.2021 13:55
Ankara'ya getirilen korona virüs aşıları incelenmek için Akyurt'taki aşı ve ilaç deposuna götürüldü Ankara'ya getirilen korona virüs aşıları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Akyurt'taki aşı ve ilaç deposuna götürüldü.
Ankara'ya getirilen korona virüs aşıları incelenmek için Akyurt'taki aşı ve ilaç deposuna götürüldü
ANKARA - Ankara'ya getirilen korona virüs aşıları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Akyurt'taki aşı ve ilaç deposuna götürüldü.
Çin'den sipariş edilen korona virüs aşısının ikinci partisinin kalan kısmı, Pekin'den İstanbul'a getirilen aşıların da bir kısmı Ankara'ya getirilmişti. Esenboğa Havalimanın da bir süre bekletilen aşılar daha sonra araçlara yüklenerek buradan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Akyurt'taki aşı ve ilaç deposuna götürüldü. Aşıların taşınmasında 2 tır 3 kamyon ve 3 tane de kamyonet kullanıldı. Aşıların Halk Sağlığı Merkezinde incelenerek buradan Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılması bekleniyor.
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu Trans birey ile genç kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına