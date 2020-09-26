Ankara'ya gideceğini söyleyip evden çıkan taksiciden 65 gündür haber yok - Son Dakika

SİVAS'ta 24 Temmuz günü 2 günlüğüne Ankara'ya gidiyorum diyerek evden çıkan taksi şoförü Uğur Şimşek'ten (47) haber alınamıyor. Ailesi, Şimşek'in hayatından endişe ediyor.

Sivas'ta taksi şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Uğur Şimşek, 24 Temmuz günü 2 günlük bir iş için Ankara'ya gideceğini belirterek evinden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen Şimşek'e telefonla da ulaşamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Şimşek'in kardeşi Yıldırım Şimşek (42) de Ankara'ya giderek ağabeyinden bir iz bulmaya çalıştı, ancak sonuç alamadı.Ağabeyinin hayatından endişe ettiklerini belirten Şimşek, "İşi olduğunu belirterek otobüsle Ankara'ya gitmiş. Aradan geçen sürede, kendisinden hiç haber alamadık. Sivas ve Ankara Emniyet Müdürlükleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Telefon sinyallerinin de 3 gün sonra kesildiği belirlendi. Ağabeyimin can güvenliğinden endişe ediyoruz. Görenlerin mutlaka güvenlik güçlerine haber vermelerini istiyoruz. Borcu veya herhangi bir düşmanı yoktu. Ailesiyle de bir sorunu yok. Yaklaşık 18 yıllık evli. Perişan haldeyiz, gören ya da yerini bilen varsa yardım bekliyoruz" diye konuştu.