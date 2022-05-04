Ankara'ya giriş noktalarında bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Ankara'ya giriş noktalarında bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

04.05.2022 16:23
Ankara'ya giriş noktalarında bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Başkentteki şehirler arası yollarda, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin dönüşleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Başkentteki şehirler arası yollarda, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin dönüşleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilinde Ankara'dan memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenlerin kente dönüşü başladı. Özellikle Ankara- Samsun yolunda, öğleden sonra başlayan yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

Bazı bölgelerdeki yol çalışmaları nedeniyle araçların geçişleri iki taraflı olarak tek şerit halinde sağlanıyor.

Ankara'ya giriş noktaları İstanbul, Konya ve Eskişehir yollarında da araç yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşların huzur ve güven içinde bayramını geçirebilmesi için kent genelinde alınan tedbirler, giriş noktalarında yapılan denetimlerle sürdürülüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak kontrol noktalarındaki denetimleri yarın sabah 08.00'e kadar sürecek.

Ankara'ya giriş noktalarında bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Ankara'ya giriş noktalarında bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Ankara'ya giriş noktalarında bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Ankara'ya giriş noktalarında bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Ankara'ya giriş noktalarında bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Tragger, Bayram, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'ya giriş noktalarında bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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