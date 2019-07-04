Son Dakika Haberleri: Ankara'ya Hacı Turan damgası
Son Dakika Güncel Haber

Ankara'ya Hacı Turan damgası

1 saat önce

Sincan-Kazan Soda Yolcu ve Yük Tren Hattı Projesi AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan'ın girişimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle başlıyor.

Ankara'ya Hacı Turan damgası, System.String[]
Sincan- Kazan Soda Yolcu ve Yük Tren Hattı Projesi AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan'ın girişimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle başlıyor.

Yolcu ve yük tren hattı projesi başlıyor

Ödenek yetersizliği nedeniyle başlangıcı geciken Sincan-Kazan Soda Yolcu ve Yük Tren Hattı Projesi AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan'ın girişimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle başlıyor.

Ödenek yetersizliği nedeniyle başlanamamıştı

AK Parti, Ankara Milletvekili Hacı Turan vatandaşa hizmet gayesiyle başlattığı proje kervanına her gün yenisini daha ekliyor. Partisinin Sincan İlçe Başkanlığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katılan Hacı Turan, Ankara için büyük önem arz eden Sincan-Kazan Soda Yolcu ve Yük Tren Hattı Projesi'nin biran önce hayata geçirilmesi için önemli bir adım attı. Turan'ın girişimleri sonrası yakında hızlanacak olan proje 353 Milyon TL ye mal olacak. Proje 2016 yılında 115 milyon 818 bin 494 TL'ye ihale edilmişti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:41 Kaynak: İHA
Hacı Turan, AK Parti, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Telli, ilkokulda kendisine protez bacak yaptıran Derya Bakır ile 20 yıl sonra buluştu Erdoğan, Çin dönüşü AK Partili vekilleri topladı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama FSM'deki asfalt yenileme çalışması havadan görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 18:21:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'ya Hacı Turan damgası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]