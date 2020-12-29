Ankara'ya koronavirüsten ölen sağlık çalışanları anısına şifa ormanı - Son Dakika

Ankara'ya koronavirüsten ölen sağlık çalışanları anısına şifa ormanı

29.12.2020 11:17
Ankara'ya koronavirüsten ölen sağlık çalışanları anısına şifa ormanı, System.String[]

ANKARA'da Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan ve yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına şifa ormanı oluşturdu.

ANKARA'da Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan ve yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına şifa ormanı oluşturdu. 12 bin metrekarelik alanda oluşturulan şifa ormanına binlerce fidan dikildi.

Anadolu OSB yönetimi, koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına şifa ormanı oluşturmaya karar verdi. Bunun üzerine sınırları içinde yer alan 12 bin metrekarelik alanda şifa ormanı oluşturuldu. Alana, kaybolmaya yüz tutmuş şifalı bitkilerden binlerce fidan dikildi. Ayrıca, dikilen fidanların yanına hangi rahatsızlıklara iyi geldiği, ne kadar kullanılması gerektiği yazılan tabelalar konuldu.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANISINA DİKİYORUZ'Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, çevreye önem veren bir organize bölgesi olduklarını ifade etti. Tuncay, "Yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alanda, şifa bitkilerini dikmeye devam ediyoruz. Bu sene çok özel bir sene. Özellikle pandemi Türkiye'yi birçok şekilde etkiledi. Pandeminin oluşturduğu bir şehitler topluluğu oluşmaya başladı. Özellikle sağlık çalışanları anısına bu şifa bitkilerini dikmek istiyoruz. Amacımız hem çevresel etkileri yüksek bir bölge yaratmak hem de ektiğimiz ağaçların meyvelerinden vatandaşlarımızın faydalanması" dedi.'BİTKİLERİN YANINDA BİLGİLENDİRME TABELALARI YER ALIYOR'Dikecekleri şifalı bitkileri kaybolmaya yüz tutmuş bitkilerden seçtiklerini belirten Tuncay, "Bir de dikeceğimiz ağaçların çoğu artık kaybolmak üzere olan bitkiler. Ayva ağacı, hünnap, ıhlamur, alıç ağacı gibi fideleri dikeceğiz. Ağaçların yanına küçük tabelalar yaptırdık. Bu tabelalarda meyveler hangi rahatsızlığa iyi gelir, ne kadar tüketilmeli, nasıl kullanılmalı gibi bilgiler yer alıyor. Bir anlamda hem toplumu bilinçlendirme hem de geleceği olan ağaçların dikilmesini teşvik etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayhan Çekim ise Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, "Özellikle tıp camiası ve sağlık çalışanları bu sürece omuz verip, katkı sağlayan grubu oluşturuyor. Onları da hatırladığımızı, onlara bir nebze manevi olarak destek olabileceğini düşünüp, korona sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına burada şifa ormanında ağaç dikmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Ankara'ya koronavirüsten ölen sağlık çalışanları anısına şifa ormanı
Ankara'ya koronavirüsten ölen sağlık çalışanları anısına şifa ormanı
Ankara'ya koronavirüsten ölen sağlık çalışanları anısına şifa ormanı
Ankara'ya koronavirüsten ölen sağlık çalışanları anısına şifa ormanı

Organize Sanayi Bölgesi, Organize, Karar, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'ya koronavirüsten ölen sağlık çalışanları anısına şifa ormanı - Son Dakika


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