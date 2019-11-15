Ankara'ya mi Store için geri sayım

Türkiye'de bulunan yenilikçi ve teknolojik marka MI, İstanbul'dan sonra Ankara'da da mağaza açıyor.



Evofone distribütörlüğünde Türkiye'ye açılan yenilikçi ve teknolojik marka Xiaomi'nin mağazası MI Store 16-17 Kasım tarihlerinde özel bir açılış kampanyası ile Ankamall Alışveriş Merkezi'nde açılacak. 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek merasimle ziyaretçilere açılacak MI Store'da 2 gün boyunca özel fiyatlar ve hediyeler MI severlerle buluşacak.



Yapılan açıklamada; MI Store'da gerçekleşecek özel etkinlikler ve sosyal medya yarışmaları ile her yarım saatte 1 adet cep telefonunun mağaza ziyaretçilerine hediye edileceği açılış etkinliklerinde; yüzlerce MI Smart Band 4, Powerbank, Bluetooth kulaklık ve birçok farklı ürün de çeşitli etkinliklerle tüketicilere hediye edileceği açıklandı.



Aralık ayında vizyona girecek Şuursuz Aşk filminin yıldız oyuncuları Ebru Şahin ve İsmail Hacıoğlu, 16 Kasım Cumartesi günü MI Store'da sevenleriyle bir araya gelecek. Mağaza ziyaretinin ardından ziyaretçilerle buluşacak olan popüler oyuncular, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirecek ve imza dağıtacak.



Türkiye'de bulunan MI markası ile ilgili detaylı bilgiler, kampanyalar ve etkinlikler instagram.com/mistoreturkiye ve instagram.com/evofone hesapları üzerinden takip edilebiliyor. - ANKARA