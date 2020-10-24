Ankara'ya pedal çeviren bisikletli Banaz'a ulaştı - Son Dakika

Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümü anısına bisikletiyle Ankara'ya gitmek için İzmir'den yola çıkan Orhan Koltuk, Uşak'a ulaştı.

Özel bir firmada çalışan ve bisikletiyle Türkiye'yi dolaşan gezgin Orhan Koltuk, Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümü anısına bisikletiyle Ankara'ya gitmek için 20 Ekim'de İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndan yola çıktı.

Koltuk, 4 günün sonunda Uşak'a ulaştı.

Banaz ilçesinde mola veren Koltuk, AA muhabirine, hedefinin Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak olduğunu söyleyerek, "Törenlere katılıp tekrar İzmir'e geri döneceğim. Çok güzel bir yerdeyim. Bundan sonraki durağım Kütahya. Ardından Eskişehir ve Ankara olarak sona erecek." dedi.