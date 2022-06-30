Ankara'ya yağmuru getiren bulutlar görüntülendi - Son Dakika
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Ankara'ya yağmuru getiren bulutlar görüntülendi

30.06.2022 22:49
Ankara'ya yağmuru getiren bulutlar görüntülendi

Ankara'ya yağmuru getiren bulutlar görüntülendi Ankara'ya öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar süren yağmuru getiren bulutlar an ve an kameralara yansıdı.

Ankara'ya yağmuru getiren bulutlar görüntülendi

ANKARA - Ankara'ya öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar süren yağmuru getiren bulutlar an ve an kameralara yansıdı.

Ankara'da bir kişinin öldüğü, evlerin sus bastığı, bir çok aracın sular altında kaldığı ve hayatı olumsuz etkileyen yağmuru getiren bulutlar kameralara an ve an yansıdı. Öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kentin merkezinde şiddetli bir şekilde hissedilen yağmurun metrekareye 10 ila 25 kg arası yağış düştüğü belirtildi. 1 kişinin öldüğü, çok sayıda evin, işyerinin ve ekili arazinin zarar gördüğü yağmuru getiren bulutlar bir vatandaşın evinin balkonuna kurduğu kameradan an ve an kaydedildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'ya yağmuru getiren bulutlar görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'ya yağmuru getiren bulutlar görüntülendi - Son Dakika
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