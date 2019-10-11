Son Dakika Haberleri: Ankara'ya şehit ateşi düştü
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'ya şehit ateşi düştü

Ankara'ya şehit ateşi düştü

1 saat önce

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevine şehit ateşi düştü.

Ankara'ya şehit ateşi düştü, System.String[]

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevine şehit ateşi düştü.


Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevine şehit ateşi düştü. Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesi'nde bulunan şehidin evine giden komutanlar ve emniyet müdürü aileye şehadet haberini verdi. Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurularak Türk bayrağı asıldı. Şehidin komşuları ve yakınları eve akın etti. - ANKARA

Türkiye, Ankara, Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
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