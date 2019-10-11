Ankara'ya şehit ateşi düştü
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Ankara'ya şehit ateşi düştüANKARA - Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevine şehit ateşi düştü.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
Ankara'ya şehit ateşi düştü
ANKARA - Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevine şehit ateşi düştü.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevine şehit ateşi düştü. Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesi'nde bulunan şehidin evine giden komutanlar ve emniyet müdürü aileye şehadet haberini verdi. Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurularak Türk bayrağı asıldı. Şehidin komşuları ve yakınları eve akın etti.
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