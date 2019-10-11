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Ankara'ya şehit ateşi düştü

21 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ahmet Topçu'nun acı haberi, Ankara'daki ailesine ulaştı.

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ahmet Topçu'nun acı haberi, Ankara'daki ailesine ulaştı.

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun şehadet haberi, Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki baba ocağına sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba Fevzi ve anne Gülsüme Topçu, şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Topçu'nun evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularının taziye ziyaretiyle dolup taştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de evin önüne taziye çadırları kurdu. Topçu'nun cenazesinin, Mardin'de düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya getirilmesi bekleniyor.

Bu arada Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ahmet Topçu'nun acı haberi, Çorum'un İskilip ilçesi Örübağ Köyü'ndeki yakınlarına da ulaştı. Yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Topçu'nun, bekar ve 1 kardeşinin olduğu, baba Fevzi Topçu'nun da özel bir fabrikada bekçilik yaptığı öğrenildi.


- Çorum
Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:38 Kaynak: DHA
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