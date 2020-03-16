Ankara'ya temiz su için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'ya temiz su için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Ankara'ya temiz su için çalışmalar sürüyor

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara içme suyu 2. 'Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atık Su Arıtma Tesisi' inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Ankara'ya temiz su için çalışmalar sürüyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara içme suyu 2. 'Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atık Su Arıtma Tesisi' inşaatı çalışmaları devam ediyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da yapılan yatırımlarla şehrin mümbit topraklarını su ile buluşturulmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Ankara ve bağlı ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün yatırımları ile Ankara'nın en önemli içme suyu kaynaklarından 'Işıklı Regülatör' havzasının korunması amacıyla Bolu'nun Gerede ilçesine günde 8 bin 200 metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ediyor. Gerede'nin evsel atık sularının arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi ve endüstriyel kaynaklı arıtılmış atık sularında havza dışına taşınmasıyla 'Işıklı Regülatör' havzasında kirlilik oluşturabilecek atık su kaynakları bertaraf edilerek, Ankara'da içme suyu kaynaklarına bu atık suların karışmasının önlenmesi planlanıyor. Bu sayede, Ankara'ya temiz ve güvenilir içme suyu sağlanmış olacak.


Ankara İçme suyu 2. Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atık su Arıtma Tesisi inşaatında yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlanırken, tesis 2020 yılında tamamlanarak hizmete alınacak. Planlamalara göre, tesisten proje nüfus projeksiyonuna 37 bin kişi faydalanacak ve milli ekonomiye katkı sağlanmış olacak. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak         
16:45
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın         
13:51
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti         
13:48
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı 2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı         
13:47
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak         
13:12
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti         
13:10
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı         
10:55
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
Çin'den katil virüse karşı süper buluş! 15 dakikada tespit ediyor Çin'den katil virüse karşı süper buluş! 15 dakikada tespit ediyor         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:08:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'ya temiz su için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]