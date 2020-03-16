Ankara'ya temiz su için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara içme suyu 2. 'Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atık Su Arıtma Tesisi' inşaatı çalışmaları devam ediyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da yapılan yatırımlarla şehrin mümbit topraklarını su ile buluşturulmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Ankara ve bağlı ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün yatırımları ile Ankara'nın en önemli içme suyu kaynaklarından 'Işıklı Regülatör' havzasının korunması amacıyla Bolu'nun Gerede ilçesine günde 8 bin 200 metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ediyor. Gerede'nin evsel atık sularının arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi ve endüstriyel kaynaklı arıtılmış atık sularında havza dışına taşınmasıyla 'Işıklı Regülatör' havzasında kirlilik oluşturabilecek atık su kaynakları bertaraf edilerek, Ankara'da içme suyu kaynaklarına bu atık suların karışmasının önlenmesi planlanıyor. Bu sayede, Ankara'ya temiz ve güvenilir içme suyu sağlanmış olacak.



Ankara İçme suyu 2. Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atık su Arıtma Tesisi inşaatında yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlanırken, tesis 2020 yılında tamamlanarak hizmete alınacak. Planlamalara göre, tesisten proje nüfus projeksiyonuna 37 bin kişi faydalanacak ve milli ekonomiye katkı sağlanmış olacak. - ANKARA