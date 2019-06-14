Son Dakika Haberleri: Ankara'ya uluslararası fuar alanı
Son Dakika Ekonomi Haber

Ankara'ya uluslararası fuar alanı

48 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'ya uluslararası nitelikte bir fuar merkezi kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Akyurt bölgesindeki fuar alanının inşaatına başladık.

Ankara'ya uluslararası fuar alanı, System.String[]
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'ya uluslararası nitelikte bir fuar merkezi kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Akyurt bölgesindeki fuar alanının inşaatına başladık. İnşallah yıl bitmeden de açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
Baran, burada yaptığı konuşmada, turizm sektörünün dinamik, büyüyen ve istihdam imkanının fazlalığına dikkati çekti. Türkiye'nin dünya turizm listesinde önemli bir noktaya geldiğine işaret eden Baran, "Turist sayısı olarak dünyanın 6'ıncı, turizm geliri olarak da 14'üncü sırasına yerleştik." değerlendirmesinde bulundu.
ATO olarak Ankara'nın özellikle sağlık, termal, kongre ve fuar turizminde gelişmesi için çalıştıklarını belirten Baran, şunları kaydetti:
"Ortağı olduğumuz bir şirketle Ankara'ya uluslararası nitelikte bir fuar merkezi kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akyurt bölgesindeki fuar alanının inşaatına başladık. İnşallah yıl bitmeden de açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Fuar turizmi önemli bir alan. Ülkeler, uluslararası nitelikte fuarlar yaparak hem sektörel gelişmeleri yakından takip ediyor, hem de önemli turizm gelirleri elde ediyorlar. İnşallah çok kısa sürede Ankara da uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak duruma gelecek."
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:42 Kaynak: AA
Baran Ankara, Ankara Ticaret Odası, Ankara, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel içerikli kartları sokaklara atan genç polisten kaçamadı Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu Kızılırmak'ta tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttular BDDK, 50 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:30:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'ya uluslararası fuar alanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]