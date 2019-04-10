Son Dakika Haberleri: Ankara Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu'na Doğru

Ankara Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu'na Doğru

12 dakika önce

Ankara Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu, Eymir Gölü'nde 21 Nisan Pazar günü düzenlenecek.

Ankara Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu'na Doğru, System.String[]
Ankara Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu, Eymir Gölü'nde 21 Nisan Pazar günü düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl ilki koşulan yarı maraton, saat 10.00'da başlayacak.

Asfalt zeminden oluşan ve tamamına yakını düz parkurda atletler, startı Kayıkhane'den alıp, yine aynı noktada finiş görecek.

Ankara Dekatlon Spor Kulübünün düzenlediği yarışmaya, 16 yaşını doldurmuş herkes katılabilecek. Yarış sonunda dereceye giren sporculara maddi ödül, kupa ve madalyalar verilecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:47 Kaynak: AA
Eymir, Ankara, Spor
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