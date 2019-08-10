Son Dakika Haberleri: ANKARA Yazar Pakdil, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Son Dakika Güncel Haber

ANKARA Yazar Pakdil, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

11 dakika önce

Yazar Pakdil, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiANKARA Şehir Hastanesi'nde 2 aydır tedavi gören yazar Nuri Pakdil, taburcu oldu.

Yazar Pakdil, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
ANKARA Şehir Hastanesi'nde 2 aydır tedavi gören yazar Nuri Pakdil, taburcu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taburcu olmadan önce Pakdil'i hastanede ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldı.
Geçen 7 Haziran'da Kahramanmaraş'ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edilen yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil, ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine nakledildi. Burada başarılı bir operasyon geçiren Pakdil, solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alındı. 12 gün yoğun bakımda kalan Nuri Pakdil'in tedavisi daha sonra Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon servisinde devam etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık durumu düzelen Nuri Pakdil'i bir kez daha hastanede ziyaret etti. Tedavi sürecini yakından izlediği yazarla bir süre sohbet eden Bakan Koca, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Pakdil, 2 aylık tedavisinin tamamlanmasının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu oldu.
Şehir Hastanesi, fahrettin koca, Nuri Pakdil, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza yapan otomobildeki yolcu, araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı
Başkan Mansur Yavaş'tan bayram öncesi şirket çalışanlarına ikramiye müjdesi Savcılık, Yavaş'ın başvurusu üzerine Gökçek hakkında soruşturma başlattı ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 19:28:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANKARA Yazar Pakdil, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]