ANKARA Yazar Pakdil, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Yazar Pakdil, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiANKARA Şehir Hastanesi'nde 2 aydır tedavi gören yazar Nuri Pakdil, taburcu oldu.

Yazar Pakdil, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

ANKARA Şehir Hastanesi'nde 2 aydır tedavi gören yazar Nuri Pakdil, taburcu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taburcu olmadan önce Pakdil'i hastanede ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldı.

Geçen 7 Haziran'da Kahramanmaraş'ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edilen yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil, ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine nakledildi. Burada başarılı bir operasyon geçiren Pakdil, solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alındı. 12 gün yoğun bakımda kalan Nuri Pakdil'in tedavisi daha sonra Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon servisinde devam etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık durumu düzelen Nuri Pakdil'i bir kez daha hastanede ziyaret etti. Tedavi sürecini yakından izlediği yazarla bir süre sohbet eden Bakan Koca, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Pakdil, 2 aylık tedavisinin tamamlanmasının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu oldu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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