Ankara Yelken Kulübünden "Yaza merhaba" etkinliği - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Ankara Yelken Kulübünün Mogan Park'taki tesisinde sezon açılışı ve "Yaza merhaba" etkinliği düzenlendi.

Kulübün genel sekreteri Murat Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği üyelerin kaynaşması için düzenlediklerini söyledi.

Ankara Yelken Kulübü ve Bilim Üniversitesinin birlikte yönettiği bu tesiste öğrencilere ve sporculara eğitim verdiklerini belirten Özden, "Biz burayı sadece sosyal tesis olarak kullanıyoruz. Ankara Yelken Kulübü sadece Ankara'dan ibaret bir kulüp değil, Türkiye çapında bir kulüptür. Birçok yelken yarışına katılıyoruz." dedi.