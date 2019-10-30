Son Dakika Haberleri: Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni
Son Dakika Güncel Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni

Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve katılımcılarla selamlaşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokolde oturması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi ve katılımcılarla selamlaşması Çevre...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve katılımcılarla selamlaşması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokolde oturması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi ve katılımcılarla selamlaşması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokolde oturması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokol imzalaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün protokol dosyasıyla fotoğraf çekilmeleri

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlıkları arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni

Murat Kurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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