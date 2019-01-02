Ankara Yeniden Beyaza Büründü

ANKARA'da bir hafta aradan sonra kar yağışı etkili oldu. Kar
yağışı kenti beyaza bürüdü. Ankara
'da yaklaşık bir hafta aradan sonra gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı; Çankaya
, Keçiören
, Mamak
ve Altındağ
gibi pek çok merkez ilçesinde etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle ara sokaklar ve ana arterler beyaza bürünürken sürücüler, trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Bir haftadır hazır şekilde bekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi
ekipleri de geceyi karla mücadele ederek geçirdi. Ekipler, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı 4 saattir aralıksız devam ediyor.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Öte yandan, dün akşam saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan duyuruda, bugün yurt genelinde havanın yağışlı olacağı kaydedilmişti. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklendiği açıklanmıştı. - Ankara