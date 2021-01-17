Ankara yeniden beyaza büründü - Son Dakika

Ankara yeniden beyaza büründü

Ankara yeniden beyaza büründü
Son Güncelleme: 17.01.2021 02:40

ANKARA'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile kent yeniden beyaza büründü.

ANKARA'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile kent yeniden beyaza büründü. Kar örtüsünü gören çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen karın tadını çıkardı.

Başkent'te bir haftadır süren soğuk ve yağışlı hava, gece saatlerinde etkisini arttırdı. Şehir merkezinde yağmur etkili olurken, kentin batı kesimi ile kuzey ilçelerinde lapa lapa kar yağdı. Kimi semtlerde kar örtüsü 10 santimetreye kadar ulaştı. Kar örtüsünü gören vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını unutup karın tadını çıkardı. Çocuklar, yüzme simitleri ve su bidonları ile karda kaydı, kardan adam yapıp, kartopu oynadı. Mahalle aralarında gezen polis ekipleri ise anonslar yaparak vatandaşların evlerine dönmesini sağladı.

Öte yandan, kar nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı, belediye ekipleri ise gece boyunca karla mücadele etti.


Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara yeniden beyaza büründü - Son Dakika
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