Ankara yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı-2 - Son Dakika

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Ankara yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı-2
6 saat önce
Ankara Yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı-2. Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:21 Kaynak: DHA
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