Ankara yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı-3 - Son Dakika

Ankara yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı-3

6 saat önce

Ankara Yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı-3(AKTÜEL)

Ankara Yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı-3(AKTÜEL)

Ankara yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı-3

Yenimahalle, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:44 Kaynak: DHA
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