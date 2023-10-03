Ankara Yenimahalle'de Sokak Ortasında Çatışma Anı - Son Dakika

Ankara Yenimahalle'de Sokak Ortasında Çatışma Anı

Ankara Yenimahalle\'de Sokak Ortasında Çatışma Anı
Son Güncelleme: 03.10.2023 22:23

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Turgut Özal Mahallesi'nde bir otomobil ile gelen bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında bulunan bir kişiyle silahlı çatışmaya girdi. Olay sonrası şahıs aracına binerek kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çatışma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak ortasında yaşanan çatışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerine Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi 2141. Cadde'de meydana geldi. Otomobil ile gelen bir şahıs, cadde üzerinde bulunan bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi. Olay sonrası otomobille gelen şahıs aracına binerek gitti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çatışma, bölgede yaşayanlarda paniğe sebep olurken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Yenimahalle'de Sokak Ortasında Çatışma Anı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Yenimahalle'de Sokak Ortasında Çatışma Anı - Son Dakika
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