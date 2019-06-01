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Ankara YHT'de bayram yoğunluğu

29 dakika önce

RAMAZAN Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte, Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda yoğunluk yaşandı.

Ankara YHT'de bayram yoğunluğu, System.String[]
RAMAZAN Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte, Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda yoğunluk yaşandı.
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Başkent'teki YHT Garı'nda Ankara- İstanbul, Ankara- Eskişehir, Ankara- Konya seferlerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Karşılıklı olarak günde 3 hatta yapılan toplam 48 seferin tamamı da doldu. Bayram tatili için memleketlerine ve tatil merkezlerine gitmek isteyenler, garda trene binerken uzun kuyruk oluşturdu.
YHT Gişe Şefi Fatih Ünal, 1, 8, 9 Haziran tarihlerinde Ankara-İstanbul arasında karşılıklı olarak ek sefer konulduğunu belirtti. Fatih Ünal, bayram tatili boyunca günde 10 bin yolcu taşınacağını bildirerek, "Bayram tatili nedeniyle yüksek hızlı trende doluluk yüzde 100 oranında arttı. İnsanlar maliyeti uygun, konforlu ve seri olduğu için yüksek hızlı treni tercih ediyor. Ayrıca Ankara'dan Konya ve Eskişehir'e yüksek hızlı trenle gidenler buradan aktarma yaparak Bursa, Antalya ve Alanya'ya geçiyor" diye konuştu.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:47 Kaynak: DHA
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