Ankara YHT Garı önünde şüpheli paket fünye ile patlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara YHT Garı önünde şüpheli paket fünye ile patlatıldı - Son Dakika

Ankara YHT Garı önünde şüpheli paket fünye ile patlatıldı

7 saat önce

Ankara YHT Garı önünde şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

Ankara YHT Garı önünde şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

Ankara YHT Garı önünde şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:15 Kaynak: AA
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