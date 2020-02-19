Ankara YHT Garı önünde şüpheli paket fünye ile patlatıldı - Son Dakika

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Ankara YHT Garı önünde şüpheli paket fünye ile patlatıldı
7 saat önce
Ankara YHT Garı önünde şüpheli paket fünye ile patlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:15 Kaynak: AA
Ankara YHT Garı önünde şüpheli paket fünye ile patlatıldı.
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