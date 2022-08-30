Tasarımı tamamen kendilerinin yaptığına işaret eden Küçük, "Otomobilimiz ilk kez sergileniyor. Tam dolu batarya ile 120 kilometre yol yaparken, 50-60 kilometre arasında da hız alıyor. Batarya paketi, şarj aleti, batarya yönetimi sistemi, araç kontrol sistemi yerlidir. Aracı tamamen yerli hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kaynak: AA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Üniversite öğrencileri yüzde 50'si yerli elektrikli otomobil tasarlayıp üretimini yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.