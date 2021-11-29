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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mezunları bir araya geldi - Son Dakika

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mezunları bir araya geldi

29.11.2021 15:54

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin (AYBÜ) farklı dönem mezunları düzenlenen kokteylde bir araya geldi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin (AYBÜ) farklı dönem mezunları düzenlenen kokteylde bir araya geldi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mezunlar ve Mensupları Derneği (AYBÜMDER) tarafından TZOB Otel'in konferans salonunda düzenlenen etkinliğe AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, üniversite üst yönetimi, akademisyenler ve lisansüstü mezunları katıldı.

Üniversite mezunları arasında birlik beraberliği sağlamak amacıyla başlatılan buluşmaların ilkinde konuşan Aydınlı, tüm öğretmenlerin ve öğretim görevlerinin geçmiş Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Üniversitelerinin dünya sırlamasında hak ettiği yere gelmesi için çalıştıklarını kaydeden Aydınlı, şunları söyledi:

"Aramızda farklı sektörlerde ve devletin belirli kadrolarında görev alan arkadaşlarımız bulunuyor. Üniversitemizin ve sizlerin bu seviyeye gelmesinde emeği olan başta daha önceki rektörümüz Prof. Dr. Metin Doğan ve tüm öğretim görevlilerimize teşekkür ediyorum. Nitelikli mezunlarımızla her daim ülkemizin ve insanlığın hizmetindeyiz. Bütün kadromuz ve mezunlarımızla Türkiye'nin bu öncü üniversitesini daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kendi dijital altyapımızı kurarak bilimsel karnemizi kendimiz iyi oluşturursak hem ulusal alanda hem de uluslararası arenada daha insaflı ve adaletli değerlendirileceğimize şahsen inanıyorum. Bu noktada da çalışmalarımız devam ediyor."

AYBÜ mezun portalının tanıtımının da yapıldığı etkinlikte portala dahil olan mezunlara verilecek mezun kartının birçok avantaj sağlayacağına işaret eden Aydınlı, "Vereceğimiz bu kart ile anlaşmalı kurumlarda indirim imkanı sağlanıyor. Üniversitemizin tüm çalışma salonlarının kullanımı açılıyor. Kütüphanelerimizden yerinde yararlanma imkanı sağlıyoruz. Sosyal ve sportif alanlarının kullanımı açılıyor. Tezsiz yüksek lisans programlarında ücret indirimi gibi imkanlara da sahip olacak" diye konuştu.

Üniversitelerinin mezunları ve eğitim-öğretime devam eden öğrencilerle bağlarının güçlü olduğunu dile getiren Aydınlı, mezun derneklerinin üniversitedeki rolünün önemine değinerek, derneğin faaliyetlerinden dolayı da tebrik etti.

Mezunlara yönelik çalışmalar nedeniyle Aydınlı'ya teşekkür eden AYBÜMDER Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rahim Ay ise, "Gönül isterdi ki tüm mezunlarımızla burada olalım. Pandemi nedeniyle katılımı sınırlı sayıda tutarak bunu gerçekleştirdik. İnşallah bu tür organizasyonları ileriki günlerde sık sık gerçekleştirmemiz en büyük arzumuz" ifadesini kullandı.

AYBÜMDER Yönetim Kurulu Üyesi Enes Fındık ise, öğrencilere ve mezunlarına verdikleri desteklerden dolayı tüm mezunlar adına rektör Aydınlı'ya teşekkür etti.

Mezun kartın tanıtımının yapıldığı program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mezunları bir araya geldi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mezunları bir araya geldi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mezunları bir araya geldi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mezunları bir araya geldi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İbrahim Aydınlı, Üniversite, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mezunları bir araya geldi - Son Dakika


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