Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Aydınlı'dan kadın girişimcilere destek ziyareti - Son Dakika

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi'nde kadın girişimci tarafından açılan kafeteryayı ziyaret etti.

Rektör Aydınlı, öğrencilere yönelik kafeterya açan 41 yaşındaki girişimci Nesrin Erdoğan'ı iş yerinde ziyaret ederek, çiçek verdi.

Aydınlı, Anadolu kadının ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta her zaman en güçlü şekilde olmasını desteklediklerini söyledi.

Kafede bir kütüphanenin de kurulması isteyen Aydınlı, "Öğrencilerimizin geldiği bir yerde güzel bir kütüphanenin de olmasını isteriz. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Geçen hafta mahalle muhtarlarıyla bir toplantı düzenlediğini hatırlatan Aydınlı, "Muhtarlarımıza, artık bölgedeki esnafımız öğrencilerin gidebileceği sosyal ve kültürel alanlar açsınlar demiştim. Bir gün sonra sizin haberinizi görünce çok sevindim. Sizin yaptığınız bu cesaretli adım aslında hem bizi hem de bölge insanlarını harekete geçirecek bir mesaj niteliği taşıyor." ifadesini kullandı.

Kafeteryanın hizmetleri hakkında Aydınlı'ya bilgi veren Erdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.