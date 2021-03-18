Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Çanakkale şehitleri anıldı - Son Dakika

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Çanakkale şehitleri anıldı

18.03.2021 20:47
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Çanakkale şehitleri anıldı, System.String[]

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.

AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde "Çanakkale Destanı" isimli etkinlik gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu öğretim üyelerinden Serbilent Arpa'nın yaptığı etkinlik saygı duruşu, İstiklal marşının okunması ve ardından öğretim üyelerinden Mustafa Asım Akkuş tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çanakkale Destanı'nı değerlendirirken 1892 yılında Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tabyalardan hatta çok daha öncesinden başlamak gerektiğini söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Binci Dünya Savaşı'nın çıkacağını çok öncesinden tahmin ettiğini ve ona göre hazırlık yaptığını belirten Aydınlı, "Meseleyi derinlemesine inceleyip baktığımızda aslında Türk devletinin bir bütün olarak kendi savunmasını nasıl kurguladığını görüyoruz." dedi.

Çanakkale Savaşı'nın hasta adam olarak görülen Osmanlı'nın dünyaya meydan okuduğu son savaşı olduğunu vurgulayan Aydınlı, "Osmanlı hasta olmadığını Çanakkale Savaşı'nda göstermiştir. Tarihi başarıların sadece o gün kutlanmasından ziyade diri tutularak neslin bilinçlenmesi, şuurlanması, meselenin nereden geldiğini, nereye gideceğinin öğretilmesi gerekiyor." diye konuştu.

On beş yaşındaki gençlerin Çanakkale'de gözlerini kırpmadan savaşa gittiğini hatırlatan Aydınlı, "Biz o inancı o vatan ve millet aşkının aynısın elhamdülillah o yaştaki çocuklarda 15 Temmuz'da gördük. 15 Temmuz direnişinde o yaştaki çocuklar ya gazi oldular ya da şehit oldular." ifadesini kullandı.

Bu toprakları vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Aydınlı, "Rabbim onlardan razı olsun. Çanakkale bir destanın adıdır. Bu topraklarda nefes aldığımız sürece, inşallah bağımsızlık meşalemiz hiç sönmeyecek." dedi.

Program, Öğretim Üyesi Mustafa Asım Akkuş, Doç. Dr. Alper Akdeniz, Doç. Dr. Burcu Avcı Akbel, öğretim üyesi Volkan Kopar ve araştırma görevlisi Anıl Mert tarafından Çanakkale Zaferi'ne ithafen icra edilen kahramanlık türküleri ile sona erdi.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sait Okumuş, Tarih Bölüm Başkanı Rahman Adem, akademik ve idari personel katıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Esenboğa Külliyesi, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Çanakkale şehitleri anıldı - Son Dakika


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