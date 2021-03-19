Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde dünyaya gelen dişi taya "İstiklal" ismi verildi - Son Dakika

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde dünyaya gelen dişi taya "İstiklal" ismi verildi

19.03.2021 11:25

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Meslek Yüksekokulu bünyesindeki ahırda bulunan haflinger cinsi kısrak, dişi tay dünyaya getirdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Meslek Yüksekokulu bünyesindeki ahırda bulunan haflinger cinsi kısrak, dişi tay dünyaya getirdi.

Atçılık ve Antrenörlük Bölümü ahırında bulunan, 6 yıldır öğrencilerin atçılık ve antrenörlük eğitiminde uygulamalı ders görmelerine katkı sağlayan ve hipoterapi (at terapisi) hizmeti veren "Belkıs" isimli dişi kısrak, 11 aylık gebelik süresinin sonunda sağlıklı dişi tay doğurdu.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Recep Yiğit, AA muhabirine, tayın hem öğrenciler hem de öğretim görevlileri tarafından çok sevildiğini ve üniversitenin maskotu haline geldiğini belirtti.

Atçılık ve antrenörlüğün en gözde bölümlerden biri olduğunu aktaran Yiğit, şunları belirtti:

"Bölümümüze 9'uncu at geldi. Üniversite olarak hepimiz çok sevindik. Yavrumuz ve annesi çok sağlıklı. Doğumunu bahçede öğrencilerimiz gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz çok güzel ilgileniyor. Onu seviyorlar, tımarını yapıyorlar. İnsanlara alışması için ellerinden geleni yapıyorlar. Yeni gelen misafirimiz sayesinde üniversitede mutluluk oluştu. Rektörümüz İbrahim Aydınlı tayın doğumunun hem İstiklal Marşı'nın kabulü hem de Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne geldiği için 'İstiklal' isminin verilmesini istedi. Biz de çok beğendik ve bu ismi verdik."

Yavru tayın kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren öğrencilerden Edanur Agun da "Her gün tımarını yapıyoruz. Bize alışması için onu seviyoruz. Annesi de çok uysal. Çok mutluyuz, tayımızın dünyaya gelişi bize bir mucize gibi oldu. Atları çok seviyorum ve atlarla birlikte olduğum her gün bana bayram." dedi.

Atın doğumuna yardım eden öğrencilerden Kübra Gökmen ise "İlk defa doğuma şahitlik ettim ve çok heyecanlandım. Her canlının yavrusu çok özel ve güzeldir. Atın doğumuna şahitlik etmek beni çok mutlu etti. Eğitimime de ayrıca bir katkı sağladı. Ben de arkadaşlarım gibi her gün okula gelerek hem atımızla hem de annesiyle severek ilgileniyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde dünyaya gelen dişi taya İstiklal ismi verildi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde dünyaya gelen dişi taya İstiklal ismi verildi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde dünyaya gelen dişi taya İstiklal ismi verildi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde dünyaya gelen dişi taya İstiklal ismi verildi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gebelik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde dünyaya gelen dişi taya 'İstiklal' ismi verildi - Son Dakika


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