ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda... - Son Dakika

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ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda...
6 saat önce
ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda açıklama yaptı-1.
ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda açıklama yaptı-1
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:41 Kaynak: DHA
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