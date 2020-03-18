ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda... - Son Dakika

ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda...

6 saat önce

ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda açıklama yaptı-1.

ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda açıklama yaptı-1

ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda...

Yekta Saraç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:41 Kaynak: DHA

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