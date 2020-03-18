ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda... - Son Dakika

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ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda...
7 saat önce
ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda açıklama yaptı-2.
ANKARA YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite öğrencilerine yönelik dijital eğitim konusunda açıklama yaptı-2
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:49 Kaynak: DHA
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