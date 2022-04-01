ANKARA YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA - Son Dakika

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Ankara kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada 2'si kamyon 8 araç birbirine girdi. Kazada kamyonun dorsesindeki buğdaylar yola savruldu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Samsun-Ankara yolu otogar mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Ankara'ya giden sürücü ve plaka bilgileri bilinmeyen otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobil ile çarpıştı. Arkadaki araçların da bu sırada çarpışmasıyla 2'si kamyon 8 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Kazada çarpışan kamyonlardan birinde dorsesinde bulunan buğdaylar yere döküldü. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, ulaşım aksadı. Araçların ve buğdayların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, tek şeritten sağlandı.