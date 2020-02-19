Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu'ndan yılın ilk toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu'ndan yılın ilk toplantısı - Son Dakika

Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu'ndan yılın ilk toplantısı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 25 ilçenin zabıta müdürlerinin katılımıyla 2020 yılının ilk Zabıta Koordinasyon Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu'ndan yılın ilk toplantısı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 25 ilçenin zabıta müdürlerinin katılımıyla 2020 yılının ilk Zabıta Koordinasyon Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.


Toplantıda, Başkent'in huzur ve güvenliğini tehdit eden sorunların ilçe belediyeler ile koordinasyon sağlanarak kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusu masaya yatırıldı.


Başkent'in 25 ilçesinde görev yapan Zabıta Müdürleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının organize ettiği "Zabıta Koordinasyon Kurulu" toplantısında bir araya geldi.


Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'un da katıldığı yılın ilk toplantısında, zabıta ekiplerinin Ankara genelinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.


Büyükşehir ve ilçe belediye zabıtaları için iş birliği çağrısı


Merkez ve ilçelerin ortak sorunlarından olan seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri, çevre kirliliği ve dilenciler hakkında yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İletişimde olduğumuz sürece birbirimizin işini hafifletmiş olacağız. İletişim içerisinde olmayız ki sonuca kolay ulaşalım" dedi.


Başkent'in sorunlarına ortak çözümlerin üretilebilmesi için Büyükşehir ve ilçe belediyelerin zabıta ekiplerinin ortak hareket etmesinin kararlaştırıldığı toplantıda önemli mesajlar veren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ise şöyle konuştu:


"Bu toplantılarımızı 2 ayda bir yapmak istiyoruz. İş birliği alanlarını görüşelim, konuşalım ve tartışalım. Birbirimizle iletişim halinde olalım. Atatürk'ün bize emanet ettiği Başkentimizin dünyanın en saygın şehirlerinden biri olması için gayret edeceğiz." - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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