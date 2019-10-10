Son Dakika Haberleri: Ankara zabıta operasyonunda tezgahını cami bahçesine sakladı
Son Dakika Güncel Ankara zabıta operasyonunda tezgahını cami bahçesine sakladı

Ankara zabıta operasyonunda tezgahını cami bahçesine sakladı

1 saat önce

Zabıta operasyonunda tezgahını cami bahçesine sakladıAnkara'da zabıtanın seyyar satıcılara yönelik operasyonunda, caminin bahçesine saklanan simit tezgahının da aralarında bulunduğu çok sayıda tezgaha el konuldu.

Zabıta operasyonunda tezgahını cami bahçesine sakladı

Ankara'da zabıtanın seyyar satıcılara yönelik operasyonunda, caminin bahçesine saklanan simit tezgahının da aralarında bulunduğu çok sayıda tezgaha el konuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Altındağ ilçesindeki Bentderesi Caddesi'nde bulunan seyyar satıcılara operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda, çok sayıda çay, su, simit ve yiyecek tezgahına el konuldu. Alınan tezgahlar, kamyonetlere yüklenerek belediye binasına götürüldü. Bazı satıcılar, operasyon sırasında zabıtaya tepki gösterdi.

CAMİ BAHÇESİNE SAKLADI

Bu arada zabıtanın bölgeye geldiğini fark eden bazı seyyar satıcılar, tezgahlarını saklamak için birbirleriyle yarıştı. Cadde üzerinde simit satan bir kişi, tezgahını Tabakhane Camisi'nin bahçesine sakladı. Cami bahçesinde arama yapan zabıta ekipleri, cami duvarı ile bahçe duvarı arasına saklanan tezgahı bularak el koydu.

Ankara zabıta operasyonunda tezgahını cami bahçesine sakladı

Ankara, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:52 Kaynak: DHA
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