Ankara Zabıtası korona virüs tedbirleri çerçevesinde AŞTİ'de otobüsleri denetledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Zabıtası korona virüs tedbirleri çerçevesinde AŞTİ'de otobüsleri denetledi - Son Dakika

Ankara Zabıtası korona virüs tedbirleri çerçevesinde AŞTİ'de otobüsleri denetledi

6 saat önce

Ankara Zabıtası korona virüs tedbirleri çerçevesinde AŞTİ'de otobüsleri denetledi Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde de Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yolcu otobüslerine koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Ankara Zabıtası korona virüs tedbirleri çerçevesinde AŞTİ'de otobüsleri denetledi

ANKARA - Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde de Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yolcu otobüslerine koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin uygulanmasına yönelik denetimler Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından başladı.

İçişleri Bakanlığı yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine ek genelge gönderilmişti. Genelde, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesi, araç içindeki yolcuların oturma şeklinde yolcuların birbirleriyle temas etmesini engelleyecek şekilde olması belirtildi. Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde denetim yapan zabıta ekipleri, şehirden ayrılan yolcu otobüslerini tek tek denetledi ve yolcu sayıları ile yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları ve firma görevlilerini de uyardı. Ayrıca otobüs firmalarında görevli personel de denetlendi. Zabıta ekipleri hijyen şartlarına en üst düzeyde riayet edilmesi gerekliliğini vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "Korona virüs salgınına karşı tedbirleri uygulama aşamasıydınız. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi bize tebliğ edildi. Biz de buradaki otobüs işletmelerine tebliğ ettik. Yolcuların ikili koltuklara tek oturmaları ve önlü arkalı oturanların da çapraz oturmaları şeklindeki uygulamayı hayata geçirdik. Vatandaşlarımız için çok sorun olmayacağını düşünüyoruz. Esnafın ve otobüs işletmelerinin mağdur olmamalı içinde AŞTİ çıkış ücretini de yarıya indirdik" dedi.

Ankara Zabıtası korona virüs tedbirleri çerçevesinde AŞTİ'de otobüsleri denetledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:17 Kaynak: İHA

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