Son Dakika Haberleri: Ankara zabıtasından bayram denetimi
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Ankara zabıtasından bayram denetimi

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği şekerleme, tatlı, unlu mamul üretim ve satışı yapan iş yerleri ile pastanelere yönelik denetimlerini artırdı.

Ankara zabıtasından bayram denetimi, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği şekerleme, tatlı, unlu mamul üretim ve satışı yapan iş yerleri ile pastanelere yönelik denetimlerini artırdı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara zabıtası Ramazan Bayramı dolayısıyla özellikle gıda sektöründeki denetimlerine hız verdi.
Zabıta ekipleri, Ankara'nın birçok noktasındaki iş yerlerinde, hijyen koşullarından çalışanların kılık kıyafet temizliğine, gramajdan etiket kontrolüne kadar denetleme yaptı.
Ekipler, eksikleri olan işletme sahiplerini uyarırken, uyarıları dikkate almayanlar hakkında ise yasal işlem başlattı.
Sağlıksız ortamlarda "merdiven altı" üretim yapanlar başta olmak üzere, hijyen kurallarını yerine getirmeyen işletmelere para cezasından faaliyetten men etmeye kadar yaptırım uygulanıyor.
Ekipler, kontrollerde, sağlık koşullarını yerine getiren işletmelere de teşekkür ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:39 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Zabıta, Ankara, Güncel
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