Son Dakika Haberleri: Ankara Zabıtasından çöp ve atık mücadelesi
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Ankara Zabıtasından çöp ve atık mücadelesi

14 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını olumsuz etkileyen ve çevreyi kirleten atıkların temizliğini aralıksız sürdürüyor.

Ankara Zabıtasından çöp ve atık mücadelesi, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını olumsuz etkileyen ve çevreyi kirleten atıkların temizliğini aralıksız sürdürüyor.

Çankaya Karakusunlar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Şirindere mevkiinde oturanlar tarafından toplanan kağıt ve plastik atıklar ile çöp yığınları, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından temizlendi.

Çalışmalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlendi. Çevik Kuvvet de denetime destek verdi.

Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu'nun 2017/65 sayılı karar ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği; atık temizliği ile şehir görüntüsünü bozan, insan sağlığını tehdit eden ve çevreye zarar veren 30 ton atık toplandı.

Ankara'nın her köşesinde denetimlerin devam edeceğini belirten Zabıta yetkilileri, Başkentlilerden insan ve çevre sağlığını tehdit eden her olumsuzluğu Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'na ya da ALO 153 Mavi Masa'ya bildirmeleri uyarısında bulundu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
Zabıta, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
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