Ankarada'da cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Ankara'da, hükümlülerin tahliyesi başladı.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler başladı. Hükümlüler, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı. Cezaevi çevresinde ise polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alınırken, tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uydukları ve maske taktıkları görüldü.