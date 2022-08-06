Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Belediye Meclisi Üyesi Bekir Yıldız Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Belediye Meclisi Üyesi Bekir Yıldız Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

06.08.2022 12:28
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Belediye Meclisi Üyesi Bekir Yıldız Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Ankara’da Sincan Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Bekir Yıldız’ın; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mamak’taki kentsel dönüşüm mağdurları için yaptığı konutların ihalesinin iptali talebiyle; “suç örgütü kurmak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları ile yargılanan İrfan Güneş tarafından açılan davaya müdahil olduğu öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bekir Yıldız hakkında “ihale şantajından tutuklu bulunan İrfan Güneş ile hareket ederek siyasi yönünü kullanıp suçu iştirak etmesi” iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da Sincan Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Bekir Yıldız'ın; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mamak'taki kentsel dönüşüm mağdurları için yaptığı konutların ihalesinin iptali talebiyle; "suç örgütü kurmak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları ile yargılanan İrfan Güneş tarafından açılan davaya müdahil olduğu öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bekir Yıldız hakkında "ihale şantajından tutuklu bulunan İrfan Güneş ile hareket ederek siyasi yönünü kullanıp suçu iştirak etmesi" iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

"Suç örgütü kurmak" ve "ihaleye şantaj karıştırma" suçlamalarıyla yargılanan İrfan Güneş'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi için yapılan bir ihalenin iptali için üç ayrı dava açtığı öğrenildi. İki mahkeme, Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki PORTAŞ tarafından açılan ihaleyi hukuka uygun buldu. Ancak bir mahkeme, ihaleyi iptal etti. Mahkemenin iptal kararıyla bin 605 konutun yapımı durduruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, iptal kararını temyize taşıdı. 28 Şubat döneminde Sincan Belediye Başkanı olan ve halen Sincan Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Bekir Yıldız, Danıştay'daki dosyada İrfan Güneş "yanında katılma talebinde bulundu." Danıştay, yerel mahkemenin verdiği ihaleyi iptal kararını yerinde buldu ve ihale iptal edildi.

ABB, BEKİR YILDIZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bekir Yıldız hakkında "ihale şantajından tutuklu bulunan İrfan Güneş ile hareket ederek siyasi yönünü kullanıp suçu iştirak etmesi, ikili arasındaki HTS kayıtlarının istenmesi ve başka kamu ihalelerinin araştırılması" gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Belediye Meclisi Üyesi Bekir Yıldız Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Belediye Meclisi Üyesi Bekir Yıldız Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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