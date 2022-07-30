Ankara'da Üç Alevi Kurumuna Saldırı. Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Üç Olayı da A.O.K. İsimli Şahsın Gerçekleştirdiği Tespit Edilmiş, Şahıs Gözaltına... - Son Dakika
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Ankara'da Üç Alevi Kurumuna Saldırı. Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Üç Olayı da A.O.K. İsimli Şahsın Gerçekleştirdiği Tespit Edilmiş, Şahıs Gözaltına...

30.07.2022 23:30

Ankara’da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne saldırı düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, “Her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır” açıklamasını yaptı.

Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'ne saldırı düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, "Her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Ankara Mamak'ta, bugün saat 14.30 sıralarında Şah-ı Merdan Cemevi'nde ibadet sırasında bir kişi elindeki sandalyeleri cemevi dedesinin olduğu yere doğru fırlattı. Saldırganın fırlattığı sandalyelerden biri cemevinde oturan bir yurttaşın başına geldi. Saldırgan daha sonra cemevinden koşarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bugün saat 16.30 sıralarında Ankara'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nin ve Ana Fatma Cemevi'nin de saldırıya uğradığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, üç olayda da saldırganın aynı kişi olduğunu açıkladı Yapılan açıklama şöyle:

"30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde, her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır."

YORUMLAR
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Babacan: 'Ankara'da Alevi Kurumlarına Eş Zamanlı Yapılan Saldırıları Kınıyorum. Tüm Alevilere Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum' Babacan: 'Ankara'da Alevi Kurumlarına Eş Zamanlı Yapılan Saldırıları Kınıyorum. Tüm Alevilere Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum' Ankara'da cemevine saldıran şahıs yakalandı Ankara'da cemevine saldıran şahıs yakalandı
Kaynak: ANKA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Üç Alevi Kurumuna Saldırı. Ankara Emniyet Müdürlüğü: 'Üç Olayı da A.O.K. İsimli Şahsın Gerçekleştirdiği Tespit Edilmiş, Şahıs Gözaltına... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Üç Alevi Kurumuna Saldırı. Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Üç Olayı da A.O.K. İsimli Şahsın Gerçekleştirdiği Tespit Edilmiş, Şahıs Gözaltına... - Son Dakika
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