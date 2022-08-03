Ankara'daki Cemevlerine Saldırıda Bir Kişi Tutuklandı, İki Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Ankara'daki Cemevlerine Saldırıda Bir Kişi Tutuklandı, İki Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

03.08.2022 23:15
Ankara'daki Cemevlerine Saldırıda Bir Kişi Tutuklandı, İki Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Ankara’daki cemevlerine saldırı ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.O.K. tutuklandı. Şüpheliler Ç.B. ve B.B ise yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan A.O.K’nın sulh ceza hakimliğinde, “Kimseden talimat almadım” dediği öğrenildi.

TAMER ARDA ERŞİN

Ankara'daki cemevlerine saldırı ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.O.K. tutuklandı. Şüpheliler Ç.B. ve B.B ise yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan A.O.K'nın sulh ceza hakimliğinde, "Kimseden talimat almadım" dediği öğrenildi.

Ankara'da cemevlerine saldırıyla ilgili gözaltına alınan üç kişi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Terörle Mücadele Dairesi'ndeki ifadelerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Üç kişi, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Saldırıların yapıldığı gün gözaltına alınan A.O.K.'nin, hakimlikteki ifadesinde; "Ben iki ay öncesine kadar esrar maddesi kullanırdın. Artık kullanmıyorum. Yaşadığım olaylarda ölümden döndüğüm için son bir kez bir şey yapmak istedim. Kimseden talimat almadım" dediği öğrenildi.

Sorgulamanın tamamlanmasının ardından, A.O.K.; "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlamalarıyla tutuklandı.

Diğer şüpheli Ç.C.B ve B.G.'nin ise aynı suçlamalar karşısında adli kontrol altına alınmalarına karar verildi. İki şüphelinin yurt dışına çıkışlarına yasak kondu. Ayrıca iki şüphelinin elektronik kelepçe takılarak konutlarını terk etmelerinin engellenmesine karar verildi.

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Kaynak: ANKA

Ankara Adliyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki Cemevlerine Saldırıda Bir Kişi Tutuklandı, İki Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki Cemevlerine Saldırıda Bir Kişi Tutuklandı, İki Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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