Ankaragücü 23 futbolcu ile yollarını ayırdı. Başkent ekibi silbaştan

Başkent ekibi silbaştan
Ercan ATA, Ankara DHA
Ankaragücü yeni sezona girerken kadroyu silbaştan değiştirdi. Başkent ekibi 23 futbolcu ile yollarını ayırdı.
Ankaragücü'nün 2020/2021 sezonu transfer döneminde kulübe kattığı ve ayrılan oyuncuların bilançosu şöyle:
GELENLERZvonimir Sarlija [Geldiği takım: NK Slaven Belupo (2+1 yıl)]Şahverdi Çetin [Geldiği takım: Eintracht Frankfurt (2+1 yıl)] Erdi Dikmen [Geldiği takım: Ankara Keçiörengücü SK (2-1 yıl)]Atakan Çankaya [Geldiği takım: Ankaraspor (Eski adı: Osmanlıspor) (1+1 yıl)] Alper Potuk [Geldiği takım: Fenerbahçe SK (2 yıl)] Mücahit Can Akçay [Geldiği takım: Konyaspor (2+1 yıl)]Jonathan Bolingi [Geldiği takım: Royal Antwerp FC (Kiralık, 1 yıl)]Luka Adzic [Geldiği takım: RSC Anderlecht (Kiralık, 1 yıl)]Assane Dioussé [Geldiği takım: Saint-Étienne (Kiralık, 1 yıl)]Murat Sipahioğlu (Geldiği takım: Ankaragücü alt yapı)Idriz Voca [Geldiği takım: FC Luzern (2+1 Yıl)] Emre Güral [Geldiği takım: Türkgücü München (1 Yıl)]Torgeir Borven [Geldiği takım: Rosenborg BK (2+1 Yıl)]Daniel Lukasik [Geldiği takım: Lechia Gdansk (2+1 Yıl)]
GİDENLERMehmet SakMahmut AkanRicardo William FatySedat Ağçay (Kariyer Sonu) Aydın KarabulutKonrad Hubert Michalak (Kiralık Sözleşmesi Sonu)Ezequiel Oscar Scarione Ahmet Can ArıkDever Akeem OrgillGelmin Javier Rivas BoadaEnes KubatYiğit Ener AydınNduka Morrison Ozokwo*Sözleşmesi fesih edilen oyuncular;Hector Miguel Canteros (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma) İlhan Parlak (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma) Gerson Leal Rodrigues Gouveia (Tek Taraflı Fesih)Emre Batuhan Adıgüzel (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)Uğur Samet Ünalır (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)Mert Aydeniz (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)Alihan Kubalas (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)Oğuzhan Orhan (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)Zaur Sadaev (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)Wilfred Moke Abro (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)
Kiralık olarak başka takımlarda forma giyen oyuncular;Sıtkı Ferdi İmdat (Altındağ Bld.)Kaan Uykur (Altındağ Bld.)Alperen Özşahin (Mamak FK)Burak Evren (Mamak FK) Abdullah Çelik (Mamak FK)Nazmi Gökçe İmdat (Mamak FK)Mehmet Enes Kurt (Mamak FK)Mahmut Altınkaya (Mamak FK)Yiğit Kafkasyalı (Mamak FK)Ahmet Sun (Etimesgut Bld.) Hasan Kaya (Nevşehir Bld.) Suat Kaya (Tarsus İdman Yurdu) Alper Önal (Adıyaman) Muhammed Yasir Karabay (Zonguldak Kömürspor) Fatih Tultak (Sakaryaspor)Alperen Kuyubaşı (Edirnespor)Kerem Göçen (Buca 1928)
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:04 - Kaynak: DHA
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