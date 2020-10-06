Ankaragücü 23 futbolcu ile yollarını ayırdı. Başkent ekibi silbaştan

Ankaragücü'nün 2020/2021 sezonu transfer döneminde kulübe kattığı ve ayrılan oyuncuların bilançosu şöyle:

Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur