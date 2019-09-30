Son Dakika Haberleri: Ankaragücü Akyurt'a futbol okulu açtı
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Ankaragücü Akyurt'a futbol okulu açtı

1 saat önce

MKE Ankaragücü Spor Kulübü tarafından, Pursaklar ve Çubuk'un ardından Akyurt'ta da geleceğin futbol yıldızlarının yetişeceği futbol okulu açıldı.

Ankaragücü Akyurt'a futbol okulu açtı, System.String[]

MKE Ankaragücü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tarafından, Pursaklar ve Çubuk'un ardından Akyurt'ta da geleceğin futbol yıldızlarının yetişeceği futbol okulu açıldı.


Geleceğin futbol yıldızlarının yetiştirilmesi amacıyla ve özellikle sporu çocuklara sevdirmek ve özendirmek için MKE Ankaragücü Akyurt'ta yeni bir futbol okulu açtı. Spor kulübü önceki yıllarda da Pursaklar ve Çubuk ilçesinde de bu şekilde okul açmıştı. Geçtiğimiz yıl Pursaklar'da altyapı okulundan 7 futbolcuyu Ankaragücü altyapısına kazandırdıklarını belirten MKE Ankaragücü'nün altyapı koordinatörlerinden Mert Ayhan, Ankaragücü'nün büyük bir marka olduğunu ve kulüp olarak altyapıya büyük önem verdiklerini söyledi. Ayhan, yeni açılan okulda 12 Ekim 2019 tarihinden itibaren antrenmanlara başlayacaklarını ifade etti.


6-15 yaş gurubundan çocukların kayıt yaptırabildiği futbol okulunda düzenlenen turnuva ile her yıl seçmeler gerçekleştiriliyor. Altyapı hocalarının izlediği turnuvalarda belirlenen yetenekli sporcular kulübün altyapı takımlarında forma giymeye başlıyor. - ANKARA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Akyurt, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
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